Atalanta inarrestabile, 4-1 alla Lazio all’Olimpico

L’Atalanta non sbaglia un colpo e dopo il poker a Torino con i granata trova ancora una importante vittoria esterna contro la Lazio per 4-1 all’Olimpico, nel recupero della prima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Gasperini si porta a 6 punti mentre la Lazio resta a 3. Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l’Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ripresa ma il Pau con un eurogol chiude la sfida. Per la gara Inzaghi aveva confermato l’undici vittorioso con il Cagliari tranne Correa rimpiazzato da Caicedo, ma non basta contro la formazione di Gasperini che risponde col 3-4-2-1 con Zapata in avanti e Gomez e Malinovskyi a supporto.

La Lazio parte bene e al 6′ Sportiello respinge su Immobile e poi Palomino mura un altro tiro di Luis Alberto, ma al 10′ è già sotto. Cross di Gomez, sponda di testa di Hateboer e sinistro da pochi metri di Gosens per l’1-0. Grandi proteste della Lazio per una presunta spinta, ma è tutto ok anche per la Var. La gara molto fisica, e l’arbitro Maresca lascia giocare tanto con i biancocelesti che perdono i duelli e al 32′ subiscono ancora: cross dalla sinistra di Gosens e piattone al volo di destro di Hateboer per il 2-0.