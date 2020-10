Covid, “siamo sul crinale, decisive prossime 2 settimane”

“Questa estate ha rimescolato le carte, ahimè – osserva Galli – e regioni che erano state poco colpite” da Covid-19, “e che però avevano fatto molto bene il lockdown, purtroppo dopo l’estate si sono viste arrivare infezioni che precedentemente non avevano. Toccherà stare molto, ma molto attenti proprio lì. Non solo in Campania”, precisa l’infettivologo, ricordando che “ci sono altri focolai in giro per l’Italia con caratteristiche simili”.

In conclusione, in Italia al momento “stiamo certamente meglio rispetto alla Francia e la Spagna e speriamo che si continui a stare meglio – auspica l’esperto – però è un dato di fatto che potremmo avere problemi, quindi l’attenzione deve continuare a essere massima. E’ la solita canzone che cantiamo tutti quanti in continuazione, ma altro non si può veramente dire”.