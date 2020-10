Covid, “anticorpi scompaiono presto, stimati circa 6 milioni di contagi”

“A luglio le stime dell’Istat indicavano circa 1,5 milioni di persone contagiate – afferma Gasparini -. Ma quando è stata effettuata la rilevazione probabilmente gli anticorpi cominciavano già a scomparire. Noi stimiamo circa 6 milioni di contagiati. E’ ovviamente solo una stima approssimativa, ma è più vicina al numero reale del fenomeno. Abbiamo testato – racconta -, tra aprile e luglio, 720 dipendenti dell’ospedale, sia amministrativi in smartworking che gli operatori sanitari a contatto con i malati. In una prima rilevazione effettuata tra fine marzo e inizi aprile abbiamo scoperto che il 17 per cento era positivo e che aveva sviluppato gli anticorpi”.

In molti casi, aggiunge, “si trattava di persone asintomatiche o paucisintomatiche, che non sospettavamo nemmeno che fossero positive. In particolare, la percentuale di positività tra gli amministrativi è stata del 10 per cento, quella degli operatori sanitari del 20 per cento. Dopo tre mesi abbiamo effettuato una nuova rilevazione: ebbene, se ad aprile il 17 per cento era positivo al test, dopo tre mesi meno dell’1 per cento aveva ancora gli anticorpi. Con un semplice calcolo possiamo stimare che il dato dell’Istat è quasi sei volte più basso di quello che potrebbe essere il dato reale”.

“La quantità degli anticorpi si riduce drasticamente nel tempo – continua Gasparini -, tanto che non sono più rilevabili con gli attuali test a nostra disposizione. Io stesso, che avevo scoperto di essermi ammalato, ora non ho più gli anticorpi che dimostrano la mia passata positività. Ci domandiamo se gli attuali test sierologici determinano o meno se una persona è stata contagiata o meno in passato. E ci chiediamo quanto durerà l’efficacia di un futuro vaccino. E’ possibile che potremmo ammalarci più volte. Tuttavia è anche possibile che il nostro sistema immunitario conservi in memoria il virus e che metta in circolo gli anticorpi solo nel momento in cui diventa necessario e che è per questo che dopo un po’ non riusciamo a rivelarli con i nostri test”.