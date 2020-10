GF Vip, squalificato Denis Dosio

“La squalifica è avvenuta per un’espressione blasfema pronunciata nella Notte nella Casa“. Così Alfonso Signorini annuncia la squalifica dal Grande Fratello Vip di Denis Dosio. Tra le lacrime il ragazzo in studio dice: “Questa cosa non mi appartiene. In casa siamo tutti molto religiosi”. E agli inquilini della Casa: “Non fate gli sbagli che ho fatto io, perché è davvero brutto”.

Giovanissima star del web, di origini italo-brasiliane, si è fatto conoscere nel 2017 grazie al suo canale YouTube e ad oggi conta più di 800mila follower su Instagram e 1,5 milioni su Tiktok. Negli ultimi anni è approdato nei più famosi salotti televisivi, ma il suo vero sogno sarebbe quello di diventare attore. “Sappiamo che è un’espressione che ti è scappata ma dobbiamo applicare il regolamento”, ha detto Signorini a Denis mentre gli comunicava la decisione della produzione.

