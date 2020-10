Maltempo, in Liguria tre corpi recuperati in mare

Tre corpi sono stati ritrovati in mare nell’estremo ponente della Liguria. E’ successo in mattinata tra Sanremo e Ventimiglia. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato ritrovato questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti della mareggiata e del maltempo delle ultime ore. A notarlo un poliziotto che stava facendo jogging e ha dato l’allarme. Il secondo cadavere invece è stato ritrovato sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri. Dopo il ritrovamento di due corpi in mare questa mattina, un terzo cadavere è stato ritrovato nel primo pomeriggio nel fiume Roya a Ventimiglia, all’altezza della frazione di Trucco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Imperia. Secondo gli inquirenti i cadaveri sarebbero stati in mare almeno 24 ore. Non si conoscono le generalità, ma non si può escludere che i corpi appartengano ad alcune persone scomparse durante l’ondata di maltempo sul versante francese della Val Roya. Tra Sanremo e Ventimiglia non risultano persone scomparse.

