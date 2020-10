Napoli, sparatoria con polizia: morto rapinatore 17enne

Un rapinatore è morto e un altro è rimasto ferito in un conflitto a fuoco con agenti di Polizia a Napoli. Secondo quanto si apprende, gli agenti sarebbero intervenuti la scorsa notte per sventare un tentativo di rapina a mano armata in via Duomo, nei pressi della zona portuale, ai danni di tre automobilisti. Ne sarebbe quindi scaturito un conflitto a fuoco nel quale ha avuto la peggio uno dei due rapinatori, un 17enne, morto sul posto, mentre l’altro – un 18enne – è stato arrestato.

Le vittime della rapina vengono sentite in questura. Secondo quanto ricostruito finora, i due giovani a bordo di uno scooter hanno bloccato un’auto e armati di pistola stavano rapinando le tre persone a bordo. Sul posto è quindi intervento un equipaggio dei Falchi della polizia. Poi il conflitto a fuoco e la morte del 17enne. Entrambi i rapinatori erano già conosciuti alle forze dell’ordine. L’arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata e lo scooter utilizzato per la rapina è risultato rubato.

