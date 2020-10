Comunali, Zingaretti: “Alleanza governo vince”

“Dal voto emerge un’altra buona e bella notizia, i risultati dicono che con l’alleanza delle forze di governo si vince. La tendenza è omogenea, con dati straordinari”. Lo ha detto Nicola Zingaretti sul voto alle comunali. “E’ una giornata positiva che ci fa essere ottimisti”, ha sottolineato il segretario del Pd.

“Ora dobbiamo essere ancora più uniti per un progetto per l’Italia”, ha aggiunto Zingaretti. “Il dato spazza via il chiacchiericcio sulla alleanza strategica e dà alle forze di governo una grande responsabilità, tocca a noi dare una visone comune di futuro per l’Italia. Mai essere pigri e rilanciare su un progetto per il paese”, ha affermato ancora.

“Sicuramente a Roma, con spirito unitario e di rinnovamento, da domani bisogna costruire un percorso per individuare la personalità più importante. Ci sono già forze autorevoli in campo”, ha sottolineato per il quale “abbiamo avuto un incoraggiamento dall’elettorato italiano che ci dice di trasformare le risorse” europee “in una visione comune dell’Italia”.

“E’ quello che diciamo dal primo giorno: non si governa da avversari ma da alleati e gli italiani non sono interessati a distinguo e sgambetti -ha spiegato il segretario del Pd-. Chi governa deve mettere in campo una proposta. Questo è il nostro compito, non diamo gli aggettivi, forse abbiamo sbagliato a parlare di alleanze strutturali o non. Diamo una comune visione al Paese, diamo all’Italia il progetto per i prossimi 50 anni”.

