ASL Roma 6, apre Drive In a Pomezia

Apre a Pomezia il quarto Drive In della ASL Roma 6. La nuova postazione, realizzata presso il presidio territoriale località Macchiozza (via del Mare Km 19), sarà attiva già da domani, mercoledì 7 ottobre, e sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, inizialmente con orario 15.00/18.00. Si specifica che, per evitare inutili attese, gli orari di chiusura si riferiscono alle ultime accettazioni da parte degli operatori sanitari.

