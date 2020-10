Obbligo mascherine all’aperto, il Codacons presenta ricorso al Tar

È stato depositato questa mattina al Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale il Codacons e l’Associazione Articolo 32-97 contestano l’ordinanza della Regione Lazio che ha introdotto l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto per tutti i cittadini del Lazio. Ad annunciarlo con una nota è la stessa associazione di consumatori che contesta l’ordinanza “per manifesta illogicità” e “per le discriminazioni che introduce a danno della collettività”, partendo dalle recenti pronunce di diversi tribunali che “in tema di provvedimenti regionali anti-Covid” hanno ritenuto che “la materia sanitaria è di competenza esclusiva dello Stato”. Tra i firmatari del ricorso amministrativo in questione c’è anche Vittorio Sgarbi. Per i ricorrenti “l’intervento regionale di cui è questione esorbita dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni e si pone in contrasto con specifiche norme costituzionali, che regolano il riparto delle competenze in materia” e l’ordinanza contestata risulterebbe emanata “senza alcuna previa interlocuzione con il Governo” e “senza alcun preventivo parere del Comitato Tecnico Scientifico. Nel provvedimento impugnato si dà semplicemente atto di averlo sentito ‘per le vie brevi'”.

