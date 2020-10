Enasarco: successo per lista sostenuta da Confapi, Catarci ‘grande risultato’





Grande successo per Enasarco per le Pmi alle elezioni per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea dei delegati Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. La lista sostenuta da Confapi, infatti, ha preso da sola circa il 22% dei voti e si aggiudica 5 delegati assembleari, gli stessi della lista Enasarco del futuro, che era sostenuta da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna e Fnaarc. L’elezione farà da prologo alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, che guideranno l’Ente per i prossimi quattro anni.

“E’ un ottimo risultato quello raggiunto in occasione dell’elezione per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea dei delegati Enasarco e un grande successo per Confapi”, sottolinea all’Adnkronos Leonardo Catarci, il responsabile della lista Enasarco per le Pmi.

