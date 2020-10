La Fondazione S.Lucia Irccs presenta i risultati della attività scientifica

Impact Factor totale superiore a 2.000 , 470 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, 127 i progetti di ricerca attivi, i numeri confermano che l’Istituto di via Ardeatina è al primo posto in Italia nella ricerca in neuroscienze e neuroriabilitazione.

Un ospedale che fa ricerca di altissimo livello della quale i primi beneficiari sono i pazienti. E’ la sintesi, il significato più profondo della mission di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Lo ha ricordato il direttore generale della Fondazione Santa Lucia IRCCS Edoardo Alesse presentando davanti ad una platea di addetti ai lavori, di autorità e di politici la 34esima edizione del nuovo Annuario della Ricerca con dati e approfondimenti sull’attività svolta. I 60 laboratori di ricerca hanno pubblicato 470 articoli su riviste scientifiche internazionali e portato avanti oltre 127 progetti nel settore delle neuroscienze, di cui 24 condotti in cooperazione con enti di ricerca internazionali. Nell’IRCCS lavorano oltre 300 ricercatori, di cui circa 160 dedicati alla ricerca, mentre la restante componente associa l’attività in laboratorio alla cura dei pazienti dell’ospedale di neuroriabilitazione (circa 120mila giornate di ricovero l’anno), in un’ottica di ricerca traslazionale, che prevede la sinergia tra attività terapeutica e ricerca.

Ancora in crescita la produttività scientifica dell’Istituto per l’annualità, calcolata secondo lo standard internazionale dell’Impact Factor: 2.041 punti, un dato che conferma il Santa Lucia IRCCS al primo posto in Italia tra gli istituti specializzati nelle neuroscienze e nella neuroriabilitazone. Di particolare rilievo anche il numero di progetti innovativi vinti attraverso il sistema meritocratico peer reviewed internazionale promosso dalla Direzione Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, la Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori, che ha visto il Santa Lucia eccellere. Dei neuroscienziati in forze alla Fondazione il 73% sono donne, il 48% ha meno di 35 anni. 13 ricercatori dell’Istituto compaiono tra i primi cinquanta Top Italian Scientists (TIS) in Neuroscienze e Biomedicina.

L’obiettivo della ricerca dell’IRCCS Santa Lucia – ha sottolineato nel suo intervento Prof. Carlo Caltagirone, Neurologo e Direttore Scientifico della Fondazione – è sviluppare le più avanzate tecniche di neuroriabilitazione a favore delle persone che affrontano una severa lesione del sistema nervoso (esempio: ictus cerebrale o un trauma cranico), una lesione midollare, una malattia neurodegenerativa (esempio: Parkinson, Sclerosi Multipla o Alzheimer) o altre patologie genetiche o malattie rare di origine neurologica. “Ci posizioniamo al confine tra le neuroscienze sperimentali e le neuroscienze cliniche con l’obiettivo di affinare le terapie e creare protocolli diagnostici e terapeutici di avanguardia. Utilizziamo le informazioni provenienti dall’attività ospedaliera per indirizzare la ricerca pre-clinica e trasferiamo le nuove scoperte all’attività assistenziale in un circolo virtuoso che accelera la ricerca e affina la clinica a beneficio dei pazienti. L’obiettivo finale – ha affermato Caltagirone – è proprio di creare la maggiore integrazione possibile tra ricerca di base e ricerca clinica sui temi centrali dei meccanismi di malattia, i diversi approcci metodologici e le necessità dei pazienti”.

Al termine della presentazione, la psicologa e ricercatrice Sonia Bonnì del Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale diretto dal Prof. Giacomo Koch, ha ricevuto dal Ministro Manfredi il Premio Amadio.Il Premio, intitolato alla memoria del dott. Luigi Amadio e giunto alla terza edizione, è assegnato annualmente a un giovane ricercatore che si è distinto nell’anno precedente una ricerca di particolare interesse traslazionale e ha ottenuto il successo di un paper originale pubblicato su una rivista internazionale ad alto impatto nell’ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.

