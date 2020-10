GRUPPO INI/ “Ottobre in rosa”, apre l’ambulatorio Sos Seno

Parla la dr.ssa Silvia D’Onofrio, responsabile del nuovo ambulatorio Open di Senologia presso i centri del Gruppo INI

Ottobre in Rosa, un mese di iniziative in tutta Italia dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Una iniziativa che si ripete e che si sviluppa con indubbia efficacia. Il Gruppo INI dà anche quest’anno il suo contributo inaugurando questo mese “in rosa”con la proposta di un Ambulatorio Open di Senologia Sos Seno che aprirà i propri battenti presso le strutture di Grottaferrata, di Veroli Città Bianca e di Villa Dante a Guidonia Montecelio. Sarà un centro per tutte quelle donne che si accorgono di avere qualche anomalia della mammella e che dunque necessitano di ricorrere d’urgenza ad uno specialista.Si potrà accedere a questo servizio tramite prenotazione telefonica – spiega la dr.ssa Silvia D’Onofrio, medico chirurgo, responsabile di questo servizio – e nel più breve tempo possibile verrà fissato un appuntamento».Il primo passo è la visita senologica che è gratuita e successivamente, in caso sia necessario, si effettueranno tutti gli approfondimenti diagnostici. Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì presso la struttura di Grottaferrata, il martedì a Città Bianca e il venerdì a Villa Dante

Il centro nasce dalla ferma convinzione che la prevenzione è a tutti gli effetti l’arma vincente per sconfiggere i tumori alla mammella e per questo «ha senso soltanto se eseguita in centri con apparecchiature di ultima generazione da medici specialisti dedicati» aggiunge la D’Onofrio. A tal proposito, i centri INI sono dotati di strumenti mammografici all’avanguardia con tecnologia digitale diretta a basso dosaggio di radiazioni, con possibilità di eseguire studi in tomosintesi che è una mammografia più evoluta. «La mammella – spiega la responsabile del servizio – viene scomposta in tante piccole “fettine” dello spessore di 1 mm che permettono di rilevare lesioni tumorali anche molto piccole, inferiori al centimetro». Con questo nuovo servizio il Gruppo INI intende imporsi come un vero e proprio punto di riferimento per tutte le donne del territorio. «Troppo spesso capita che qualcuna si accorga di anomalie, ma non sapendo a chi rivolgersi, preferisce non parlarne e ne ignora i sintomi. Con questo atteggiamento, si rischia di peggiorare la situazione e di renderla irrecuperabile. Noi – conclude la responsabile dell’ambulatorio – vogliamo scendere in campo soprattutto per loro».

Ti potrebbero interessare anche: