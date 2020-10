IL Mose funziona ma Venezia resta ancora tutta da salvare

DI Maurizio Del Maschio

Finalmente il 3 ottobre scorso il Modello Sperimentale Elettromeccanico (Mo.S.E.) è stato attivato in condizioni meteo avverse e con un picco di marea eccezionale. Ma ora che si è visto che funziona, che le paratie reggono all’urto del mare agitato, alle correnti alimentate dal vento di Scirocco, tutti hanno esultato. Forse solo i detrattori ad oltranza, i trinariciuti del “no” a prescindere sono rimasti ammutoliti. Certo, era consolatoria l’immagine di Piazza San Marco preservata dalla furia delle acque, bagnata solo dalla pioggia autunnale. Un sospiro di sollievo è stato tirato nel constatare che la Basilica d’Oro è rimasta completamente asciutta, che i suoi pavimenti cosmateschi, la sua cripta, i suoi preziosi marmi non hanno subito un ulteriore oltraggio dopo essere stati flagellati dalle acque alte dei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno. Bene hanno fatto i veneziani a rallegrarsi. Si sono consolati i negozianti e gli eserciti della piazza per essersi risparmiati un altro lavoro straordinario di sollevamento di suppellettili e di ripulitura. Ma già il giorno dopo le cose sono tornate alla prassi consueta. È bastata una marea di ca. 105 cm. sul medio mare per rivedere la piazza sommersa per la gioia dei turisti che camminavano addirittura scalzi, incuranti delle più elementari norme igieniche. Addirittura qualcuno ha espresso la sua delusione per non aver potuto vedere le calli invase dall’acqua il giorno prima. Altri hanno manifestato il loro rammarico perché in futuro una simile emozione non potranno averla più, sarà un ricordo del passato.

Quanta ignoranza, quanta superficialità, quanto falso amore caratterizza certi visitatori indegni di essere accolti in una città unica al mondo! Unica per bellezza, per l’eccezionalità dei suoi monumenti, della sua storia, della sua urbanistica, della sua laguna in mezzo alla quale troneggia. Ma l’esultanza dei Veneziani e di quanti amano davvero questa meraviglia tanto bella quanto fragile, è destinata a durare poco. Si è trattato di un evento di grande soddisfazione, certo, ma non va dimenticato che è stata solo una prova e che l’esercizio normale del manufatto è previsto solo a partire dal 2022. Peraltro, la domanda che ci si pone e alla quale ancora non è stata data una risposta definitiva è: a quale livello di marea sarà attivato? Non va dimenticato che già a 80 cm. l’acqua invade le zone più basse della città che coincidono con il suo centro storico: le insule realtine di Rialto e, soprattutto, di San Marco, cioè il cuore stesso della Serenissima.

Il vero problema sta nella necessità di coniugare la necessità di preservare la città e il suo ambiente e le esigenze della sua economia e della sua portualità. Qui sta il vero problema. Pervicacemente coloro che detengono il potere decisionale persistono a voler mantenere il porto dentro un bacino chiuso infischiandosene dall’equilibrio delicato dell’ecosistema lagunare. Tale perversa ostinazione è ribadita dalla decisione di riprendere lo scavo del Canale dei Petroli e di altri fondali interessati dalle rotte interne dei navigli che assumono sempre maggiori dimensioni. Le ore di fermo in rada in caso di chiusura delle bocche di porto costano e si ripercuotono su tutta la filiera delle consegne e delle produzioni. Da ciò nasce il braccio di ferro fra chi vorrebbe elevare al massimo il limite oltre il quale attivare il Mo.S.E. e chi lo vorrebbe attivare a maree di minori dimensioni per preservare il più possibile la città.

La soluzione per salvare la capra delle attività portuali e i cavoli della salvaguardia ambientale c’è, ma non è considerata dai rottami della vecchia politica miope che guarda al presente immediato, non sa o non vuole guardare al futuro lontano e non sa o non vuole neppure guardare alle esperienze altrui per trarne degli utili suggerimenti. Il dilemma fra salvaguardia della laguna e difesa del suo porto è un falso problema. È possibile salvaguardare entrambi se ci si rifà al buon senso e alla saggezza che hanno consentito alla Serenissima di preservare l’ambiente lagunare senza intaccare la sua vocazione marittima. L’inversione di tendenza è realizzabile solo se si comprende che è necessario spostare il porto fuori dello specchio lagunare. In tal modo, si aprirebbe la via ai provvedimenti necessari ed urgenti per il risanamento della laguna, il suo riequilibrio idrogeologico, il risanamento e la salvaguardia del tessuto urbano, il rilancio economico basato sulla diversificazione delle attività e il recupero demografico.

Questa città e la sua laguna sono state oggetto di uno scempio protrattosi per decenni e c’è sempre qualche saccente incosciente che, anziché costruire un nuovo porto fronte mare, vuole scavare ancora canali interni per consentire l’ingresso in laguna ad un naviglio di sempre maggiori dimensioni. Perché ogni generazione vuole dare il suo contributo all’irreversibile affossamento di questa città unica al mondo e del suo incomparabile ambiente? Perché coloro che hanno la responsabilità della sua preservazione a parole dicono di amarla e nei fatti la odiano così tanto da tradire il dovere di consegnarla intatta alle nuove generazioni? A frapporre ulteriori ostacoli c’è pure una ben precisa casta politica nazionale che mira a privilegiare il porto di Trieste ai danni di quello veneziano. La soluzione alternativa c’è e timidamente solo qualcuno la prospetta: spostare il traffico off-shore,cioè fuori dalla laguna costruendo il nuovo porto a nord del Lido. Non si perderebbe il traffico marittimo, non si perderebbero posti di lavoro (anzi, se ne potrebbero creare di nuovi), non si sconvolgerebbe ulteriormente l’assetto idrogeologico lagunare con ulteriori scavi di perniciosi drizzagni interni, non si inquinerebbe più l’aria della laguna e non si disturberebbe più la quiete pubblica degli abitanti della zona di San Basilio e Santa Marta.

La progettazione di un porto off-shore, la riconversione di Porto Marghera che, una volta bonificato, potrebbe divenire una sorta di Silicon Valleyeuropea, la creazione di un efficiente e moderno sistema di collegamento metropolitano di superficie e sotterraneo e il contingentamento dei flussi turistici che favorisca il turismo culturale e disincentivi quello di massa mordi e fuggi darebbero nuova dignità a questo fragile gioiello oggi degradato. Per progettare il futuro della città (Venezia è sempre stata all’avanguardia in questo) occorre guardare al passato, rinverdendo le sue tradizioni e riscoprendo gli ideali che hanno costituito la base della sua potenza e del suo prestigio, il segreto della sua mitica e longeva civiltà. Senza memoria del proprio passato non si costruisce il futuro che pure è nelle nostre mani, come insegna l’esperienza degli ebrei che hanno conservato la propria vitalità nonostante le insidie della storia.

Un sogno? Sì, ma è possibile realizzarlo se si attinge al quell’immenso patrimonio di saggezza che ha fatto grande Venezia nel passato e può rifarla grande in futuro. Se Venezia è divenuta ciò che è stata lo deve al fatto che i Veneziani hanno avuto il coraggio, la determinazione e la tenacia di spingersi al largo, di sfidare l’ignoto, di non rinchiudersi nelle ristrette acque della sua laguna.

