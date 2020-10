IL PUNTO/ “Più mascherine, meno feste”? Ma ormai siano tutti in guai seri

Probabilmente ci siamo, e non è neanche tutta responsabilità dell’unità di crisi regionale che le ha provate tutte ( o quasi). Nella capitale e nei capoluoghi di provincia sostanzialmente i cittadini hanno imparato ad adottare le misure standard, ma evidentemente non è bastato. La blindatura fa acqua da tutte le parti perché c’è sempre qualcuno che considera la mascherina una scocciatura inutile, perché non sa rinunciare all’abbraccio o all’assembramento. E così siamo tutti nei guai di nuovo, con il rischio che le cose peggiorino ancora. Inutile piangere sul latte versato, il Covid non fa distinzione tra poveri e ricchi, tra buoni e cattivi. Fa ancora notizia quando viene colpito il politico, l’assessore, l’attore di grido, il calciatore, ma anche se con una carica aggressiva ridotta ci accorgiamo che ad essere contagiati sono il vicino di casa, il compagno di classe, il negoziante preferito, l’impiegato comunale. Abbiamo difese? Solo la prevenzione in sostanza, e la possibilità di fare controlli, tamponi, prelievi, comunque e dovunque per tracciare la malattia e inseguire gli asintomatici. C’è il record di casi a Latina, ma le altre province non se la passano bene e a Roma i nuovi casi segnalati sono centinaia ogni giorno.

Che non ci sia chiarezza sui dati e su quello che rappresentano è chiaro. Sappiamo quanti sono ricoverati e quanto gravi sono? Qualcuno ci documenta con ordine il saliscendi delle terapie intensive? Quanti entrano ma anche quanti scendono? I nuovi casi sono di contagiati, ovviamente, ma quanti di questi sono solo asintomatici e quindi messi in quarantena e quanti invece sono ricoverati in gravi condizioni? Quanti sono solo tracciati perché entrati in contatto con positivi (e quindi messi sotto osservazione)? L’altalena dei dati è legata anche e soprattutto al numero di tamponi effettuati e al rilascio dei risultati, ma il cittadino qualunque non è in grado di leggere correttamente e di valutare l’impatto. Bene comunque il richiamo dell’assessore alla sanità. Bisogna prendere crescenti precauzioni ed evitare di mettere in campo manifestazioni e festeggiamenti. Nessuno lo dice apertamente, ma se ci dicessero che dobbiamo rinunciare alle vacanze di Natale sarebbe uno stimolo in più? Esercenti, commercianti, albergatori, invece di limitarsi alla lamentela e alla adozione delle misure previste dovrebbero avere un ruolo attivo, essere virtuosi all’eccesso, inventarsi strategie nuove e soprattutto farlo sapere ai clienti di tutti i tipo. Essere Covid free può diventare un marchio distintivo e fare la differenza. Le autorità potrebbero premiare chi si muove in questa direzione, consentendo loro di fare cose in più, tagliando tasse e contributi, garantendo il loro personale. Questo significa operare con intelligenza. Noi ci limitiamo alla difesa, arroccati su posizioni estreme. E meno male che abbiamo posti a sufficienza in terapia intensiva e che il sistema sanitario nel suo complesso è abbastanza rodato. Se salta il banco salta l’assistenza agli “altri” pazienti, con problemi enormi nell’immediato e nel medio termine, qualcuno sta provvedendo? Quei milioni di prestazioni arretrate nascondoni certamente anche malati seri. Ictus e infarti non tengono conto del calendario e delle misure anti-covid

REPORTER

Ti potrebbero interessare anche: