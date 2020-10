“Rimuovere Palamara da magistratura”, pg Cassazione chiede sanzione massima

La rimozione dall’ordine giudiziario. E’ la sanzione, la più grave prevista , chiesta dalla procura generale della Cassazione per Luca Palamara. A formulare la richiesta al collegio della sezione disciplinare del Csm è stato l’avvocato generale Pietro Gaeta.

A giudizio della procura generale, che ha sottolineato l’assoluta “gravità degli illeciti’’, Palamara ha messo in atto ‘’condotte molteplici e plurioffensive’’. E’ stato ‘’organizzatore regista e sceneggiatore della strategia’’ messa in atto, nella quale ha avuto un ‘’ruolo primario’’.

Palamara inoltre, ha sostenuto l’avvocato generale, ‘’non ha fornito elementi idonei ad attenuare la gravità delle accuse’’ e ‘ ‘non ha interloquito con il suo giudice naturale’’.

‘’Almeno tre soggetti estranei alla funzione istituzionale, per interessi personali hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore di Roma, dell’aggiunto e programmato quella di un atto ufficio giudiziario “, ha detto Gaeta, ricostruendo quanto accaduto all’hotel Champagne di Roma, nella sua requisitoria durante l’udienza al processo disciplinare Luca Palamara. In quella riunione Palamara discusse di nomine con Cosimo Ferri e Luca Lotti e 5 ex togati del Csm .

’’Non si è trattato di una interlocuzione fisiologica né di una interlocuzione istituzionale tra magistrati e politici, né dell’interlocuzione tra componente togata e laica, prevista nel Csm’’, ha sottolineato Gaeta. ‘’Proprio perché esiste un perimetro previsto dalla Costituzione, questa riunione esorbita in maniera evidente da questo perimetro’’

Si tratta dunque, a giudizio dell’avvocato generale, di ‘un modello totalmente alterato’’ e l’incontro ‘’si colloca fuori da qualsiasi schema legale’’.

