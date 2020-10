Coronavirus, a Roma il sistema già non regge più

I reparti covid collassano e i malati ancora positivi vengono trasferiti negli hotel

Siamo nei guai, il sistema non regge l’urto della ripresa della pandemia e l’Unità di crisi sta già attivando il trasferimento di un centinaio pazienti in alberghi nella zona dell’Aurelio. In questo weekend saranno attivati oltre cento posti letto in più per i malati di coronavirus in via di guarigione ma che devono continuare a stare in isolamento, per evitare la diffusione del contagio. Una cinquantina di pazienti saranno trasportati ad alberghi nella zona dello scalo aereo romano e dell’Aurelio nel pomeriggio di sabato 10 ottobre e altrettanti domenica mattina. Questo perché i due ospedali Covid, Columbus e Umberto l, dai quali si imbarcheranno i pazienti, non bastano più. Rischiano il collasso.

Complice l’impennata della curva dei contagi e il conseguente aumento dei ricoveri, le ambulanze restano bloccate in Pronto soccorso con i pazienti con sospetto Covid 19 a bordo. A presidiare i centri Covid negli hotel sarà il personale dei dipartimenti di prevenzione delle Asl, quello delle Unità speciali Covid (Uscar), animate dai medici di base, oltre ai dipendenti dell’albergo.

Crescono, intanto, con il numero degli asintomatici portatori del virus, le insidie per le persone sane. La Regione ha annunciato il raddoppio dei drive in e venerdì ne ha aperti due, siamo a 38. Sempre venerdì ha pubblicato il bando per far eseguire i tamponi anche ai medici di famiglia e ai pediatri che, su base volontaria, aiuteranno a smaltire una domanda eccezionale

