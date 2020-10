La verità? Ci siamo fatt prendere di sorpresa

Lo ammette il numero uno della task force di esperti che affianca il governo nella guerra al Coronavirus: non ci aspettavamo di trovarci a questo punto. Leggi tra le righe, ci siamo fatti prendere di sorpresa, non siamo del tutto pronti a reagire all’attacco del virus che si infila dovunque e rischia di minare il sistema. Si torna a vedere la passerella degli esperti in Tv, dove peraltro si parla solo di Covid senza fare una chiarezza che nessuno in questo momento è in grado di offrire. La gente è preoccupata e ovviamente non si parla d’altro. Situazione sotto controllo? Chissà, si forse, ma forse anche no. Il consigliere di Conte, Ricciardi, getta benzina sul fuoco , tra due settimane gli stessi numeri di Francia e Spagna.

L’Europa, il mondo sono sotto schiaffo e non si sa che fare. Per fortuna sul piano squisitamente clinico siamo preparati, i ricercatori hanno fatto miracoli e i farmaci per curare i malati gestendo il decorso della malattia ci sono. Ci sono i tamponi veloci, i test antigenici. Ma i morti aumentano e i posti letto, soprattutto al Sud, vengono riempiti in fretta. I media impazzano e si scatenano sulle code ai drive-in, non si possono aspettare giornate intere per fare i tamponi, a questo il governo non ha pensato?

Si va verso strette sempre più energiche alle abitudini degli italiani, si è finiti peggio di sei mesi fa e non c’è tempo di rilassarsi. Si, bisogna ammetterlo, chi deve gestire la crisi è stato preso in contropiede, paradossalmente la tanto bistrattata scuola è il quadrante che bene o male regge con maggior ordine al caos di quanto non si potesse pensare. I numeri sono in crescita e se anche si pasticcia sulla loro lettura è abbastanza evidente che la curva, comunque la si legga si fa sempre più pericolosa.

Ma ci si avvicina al punto di rottura ovunque e la sensazione di non avere la situazione sotto controllo è forte. Che cosa possiamo fare?

