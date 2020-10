Migranti, padre Zanotelli: “Digiuno per norme più umane”

Padre Alex Zanotelli a nome del ‘Digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti’ fa sapere che continua la protesta davanti ai palazzi del potere per politiche migratorie “più umane”. Il prossimo appuntamento è per il 14 ottobre davanti a Montecitorio.

“E’ da due anni – ricorda all’Adnkronos il missionario comboniano – che noi digiuniamo una volta al mese davanti al Parlamento contro le politiche migratorie, prima del governo gialloverde (M5S e Lega) e poi del governo giallorosso (M5S e Pd). Accogliamo con gioia la decisione di abrogare le prescrizioni più odiose dei Decreti Sicurezza e di ritornare a norme più umane di accoglienza dei migranti (protezione umanitaria definita “speciale”; assistenza sociale, sanitaria, psicologica). Ma riteniamo grave che si continuino a criminalizzare le navi salvavita con la possibilità di multe (dai 10mila ai 50mila euro) a chi salva vite umane nel Mediterraneo. E’ assurdo!”.

