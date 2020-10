Anche nei centri INI i test rapidi anti-Covid. Risposta entro un’ora

Dopo il via libera della Regione è possibile effettuare anche nei centri Ini i Test antigenici rapidi per ricerca del Covid19. Il test prevede la medesima modalità di esecuzione del tampone nasofaringeo molecolare, un prelievo di secrezioni nasali e faringeee, ma viene analizzato con una metodica rapida che permette di ottenere un risultato entro un’ora. Il tampone è solo su prenotazione ed è’ richiesta la prescrizione di un medico. La negatività dell’esame attesta l’assenza di contagio da Sars-Cov2. In caso di positività il paziente dovrà sottoporsi al tampone nasofaringeo senza ulteriore richiesta del medico di medicina generale in uno dei drive-in allestiti sul territorio.

I test sono disponibili senza prenotazioni presso le strutture di Grottaferrata , di Villa Dante a Guidonia e di Ini Città Bianca a Veroli. Il costo del Test antigenico è di euro 22, in linea con le direttive regionali.

Informazioni sono disponibili contattando il numero verde gratuito 800 95 15 95, tramite messaggio WhatsApp al numero +39 348 2322841 o via mail scrivendo a cup@gruppoini.it

