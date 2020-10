CORONAVIRUS/ ‘SITUAZIONE ATTESE A DRIVE-IN DECISO MIGLIORAMENTO’

SITUAZIONE SCORREVOLE A DRIVE-IN LUNGA SOSTA DI FIUMICINO

“La situazione delle attese ai drive-in regionali è in deciso miglioramento. Al drive in lunga sosta di Fiumicino situazione scorrevole. Auto in coda nei drive in aggiornato alle ore 10 :

Asl Roma 1: Labaro 27, San Giovanni 60 (e 6 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 65;

Asl Roma 2: Togliatti 180, Odescalchi 20, Campus Biomedico 89, Istituto Zooprofilattico 40, Torre Spaccata 35;

Asl Roma 3: Forlanini 70, Casal Bernocchi 90;

Asl Roma 5: 120 auto a Guidonia, 80 in fila a Colleferro 80 a Palombara;

Latina e Genzano nessuna auto in attesa.

Da oggi monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa”.

Lo comunica l’Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Elenco completo dei drive in sul sito: salutelazio.it (https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in?fbclid=IwAR2646qVOp3_u32XCGyEtNUlFPimLlELDG1nvdpFK2yeA9E4sMASRqiH8aI)

Ti potrebbero interessare anche: