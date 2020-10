Covid, negazionisti a Roma: sanzioni per 90 ‘no mask’

Sono circa 90 i no mask, tra quelli che ieri hanno preso parte alle manifestazioni nella Capitale, che saranno sanzionati in violazione delle norme anti-Covid. E’ quanto si apprende dalla questura di Roma. In caso di ulteriori violazioni delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche scatteranno anche le denunce.

