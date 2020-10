Covid, asintomatico ‘libero’ dopo 21 giorni anche se ancora positivo

Gli asintomatici che continuano non negativizzarsi finiranno comunque il periodo di quarantena dopo 21 giorni. E’ una delle misure approvate nella riunione del Cts di oggi. “Nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione” si spiega.

