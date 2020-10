Balzo dei contagi, schizzano terapie intensive

Balzo dei contagi da Covid-19 in Italia, con 5.901 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.619), a fronte di 112.544 tamponi eseguiti, e 41 morti (ieri erano 39) che portano il totale a 36.246 vittime dall’inizio dell’emergenza. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.428. Lo rende noto il ministero della Salute.

Si registra inoltre un aumento consistente nel numero di pazienti ricoverati in terapia intensia, 62 più di ieri, per un totale di 514. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+255) per un totale di 5076. Le regioni col maggior numero di casi sono Lombardia (1.080),Campania (635), Piemonte (585) e Lazio (579).

