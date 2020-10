Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. Lo rende noto la federcalcio portoghese. L’attaccante della Juventus “è stato esonerato dagli impegni della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covid-19 e per questo non sarà disponibile per la partita di domani in programma contro la Svezia”. Ronaldo “sta bene, è asintomatico ed è in isolamento”. Gli altri giocatori della selezione sono stati sottoposti a test che hanno dato esito negativo. Ieri sera Ronaldo aveva postato sul suo profilo Instagram da 240 milioni di follower, un selfie a cena con i compagni di Nazionale. Nessuno aveva la mascherina e non c’era distanziamento.

