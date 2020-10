Isabel Zolli alla conduzione di Radio Italia Anni 60

Nuovo ingresso nel team di Radio Italia Anni 60, storica emittente che quest’anno ha visto in palinsesto tante novità alla conduzione serale della radio, con voci storiche del panorama musicale italiano del calibro di Edoardo Vianello e Manuela Villa. Questa volta la nuova conduttrice è la promoter e talent scout, Isabel Zolli. Romana doc, da dieci anni nel mondo della discografia al fianco di grandi nomi della musica italiana, Isabel Zolli è attualmente l’ufficio stampa di Marcella Bella. La promozione musicale è la sua principale attività, ma i suoi esordi nel settore la vedono proprio in radio, in una storica emittente perugina, Umbria Radio InBlu per poi approdare alla conduzione televisiva. Dopo tanti anni di gavetta nelle più importanti agenzie di promozione musicale, fonda l’agenzia che porta il suo nome Isabel Zolli Promotion Agency.

Adesso una nuova avventura la vedrà protagonista della grande famiglia di Radio Italia Anni 60, da oggi mercoledì 14 ottobre sarà in onda dalle ore 20.00. Per seguire la diretta fm 100.5 e streaming www.radioitaliaanni60roma.it

