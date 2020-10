Covid, morte 5 suore nel pavese

Sono state uccise dal coronavirus cinque suore del centro sociale ‘Padre Francesco Pianzola’ di Mortara, diventato il più grande focolaio di coronavirus Covid-19 in provincia di Pavia. Delle 55 sorelle risultate positive al tampone, 5 sono morte e l’Ats di Pavia sta disponendo il trasferimento della maggior parte delle malate in un centro specializzato.

“Da domani – spiega il direttore generale Mara Azzi come riferisce Sir– il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione che si è resa necessaria in relazione all’elevato numero di operatori positivi, che pone un problema di continuità nell’assistenza”.

“Non c’è stato alcun campanello d’allarme -spiega Azzi – fino a quando non si sono manifestati i sintomi in contemporanea in più persone”.

