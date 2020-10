Covid, Pregliasco: “Troppi sui mezzi in orari di punta”

“In effetti negli orari di punta, a Milano, si vedono troppi assembramenti. Occorre recuperare il distanziamento, a mio parere potenziando lo smart working e dilazionando i tempi di ingresso a scuola e sul lavoro. Penso che anche la didattica a distanza per i ragazzi più grandi, dai 16 anni, potrebbe essere utile. Almeno in queste settimane. Se agiamo bene adesso che la diffusione non è ancora così elevata, infatti, saremo in grado di controllare la situazione”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco.

“Se la situazione sfugge di mano, occorreranno interventi più pesanti e maldestri”. E se ancora, secondo il virologo, la situazione nazionale è gestibile e la curva può essere piegata, “occorre tenere a mente gli scenari che ci arrivano dai modelli matematici: il peggiore ci dice quello che potrebbe accadere se non facciamo nulla. Ebbene, è importante ridurre gli assembramenti e rispettare, tutti, le misure. Anche perché è vero che gli asintomatici sono meno contagiosi, ma non li riconosciamo”, conclude Pregliasco.

