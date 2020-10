Renzo Rubino: “Nel mio film la denuncia sull’inquinamento della plastica in mare”

Rubino parte dalla sua imbarcazione da Polignano a Mare, passando da Monopoli, per poi dirigersi verso Brindisi. Il viaggio prosegue non troppo liscio per Frigole verso Otranto, per poi approdare a Taranto e finire in una festa piena di amici. “Un altro mostro che ho dovuto combattere è stata la paura e l’incoscienza -racconta Rubino rivelando un aneddoto avvenuto durante la registrazione del film- Durante la navigazione, sono andato per mare una sera senza dar retta alle condizioni meteorologiche e non ho portato rispetto al mare, e una sera sono naufragato. Una lezione”.