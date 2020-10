Trump, anche il figlio Barron è stato positivo al Covid

“Sono felice di annunciare che sono risultata negativa” al test del coronavirus e “spero di riprendere al più presto possibile le mie funzioni”. Lo ha annunciato in una lunga dichiarazione Melania Trump, 12 giorni dopo essere risultata positiva al Covid insieme al marito. “Prego per il nostro paese – ha continuato la first lady degli Stati Uniti – e per chiunque stia affrontando il Covid19 o qualsiasi altra malattia o sfida. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri e hanno pregato per la nostra famiglia”.

La stessa first lady ha annunciato che anche Barron, il figlio avuto con Donald Trump, è stato contagiato. “Barron sta bene”, ha detto il presidente statunitense. In una lunga dichiarazione condivisa su twitter, Melania ha raccontato che Barron, 14 anni, inizialmente negativo al coronavirus, è poi risultato positivo. “Fortunatamente è un teenager forte e non ha avuto alcun sintomo – ha detto la first lady – In un certo senso sono contenta che noi tre abbiamo vissuto tutto questo nello stesso momento, così abbiamo potuto prenderci cura l’uno dell’altra e passare del tempo insieme”. Nel frattempo anche Barron è risultato negativo, ha poi fatto sapere Melania.

