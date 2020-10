Drive in ASL Roma 1 – Prosegue il potenziamento della Rete Regionale

Partirà questo sabato il nuovo servizio di tamponi drive in della ASL Roma 1, realizzato – dopo una prima ipotesi nell’area di Saxa Rubra – in viale Tor di Quinto (direzione Flaminia – parcheggio via del Baiardo).

Lo screening rapido verrà effettuato tramite test antigenici, con accesso libero per i cittadini muniti di ricetta dematerializzata del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista, con la specifica del codice esenzione (5G1) e del codice prestazione (CUR: 90.95.5_8).

Il servizio aprirà sabato 17 ottobre e nei primi due giorni (sabato 17 e domenica 18) sarà attivo con orario 9-13. A partire da lunedì 19, e per tutte le settimane successive, l’orario sarà 9-17.30 tutti i giorni dal lunedì alla domenica con équipe della ASL Roma 1 e IFO.

Si ringrazia l’amministrazione Comunale di Roma e il Municipio XV per la collaborazione nell’utilizzo dell’area, il gruppo GMV per la messa a disposizione di un tir clinico attrezzato, e l’Esercito Italiano che si è reso disponibile a contribuire per gli aspetti logistici.