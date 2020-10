Coronavirus, siglato protocollo istituzioni governative e strutture sanitarie per gli homeless

Il protocollo infatti è il punto di partenza per sperimentare un sistema di integrazione sociosanitaria che prevede varie attività finalizzate ad intercettare persone che vivono in condizioni di marginalità e a rischio di sviluppare patologia da virus Sars Cov2 e che vanno accompagnate nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e poi rinserimento nella vita sociale. “Il San Gallicano è un centro di riferimento nazionale per l’assistenza alle fasce più vulnerabili – sottolinea Francesco Ripa di Meana, direttore generale IFO- e come IRCCS si impegna a sviluppare sistemi innovativi per abbattere le disuguaglianze in tema di salute. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza insieme all’Istituto di Medicina Solidale e alla ASL Roma 1 per potenziare e attivare ulteriori iniziative a salvaguardia della diffusione di patologie infettive nelle sacche più deboli della città. Il covid-19 ci costringe a ripensare rapidamente nuove modalità di intervento e in collaborazione con molti enti di Roma impegnati in ambito sanitario e sociale. Da tale sinergia nasce un modello innovativo che tiene conto delle buone pratiche e intende sperimentare un solido sistema di accoglienza dei più fragili“. Questo protocollo va a rafforzare le linee di attività già in atto a livello territoriale, fin dall’inizio della pandemia, che ha visto impegnate tutte le istituzioni a protezione dei più deboli .