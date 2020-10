Nagorno, Armenia e Azerbaigian annunciano tregua umanitaria

L’Armenia e l’Azerbaigian hanno annunciato un tregua umanitaria che entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, secondo quanto reso noto dai ministeri degli Esteri dei due Paesi.

“E’ stata presa questa decisione dopo la dichiarazione del 5 ottobre dei presidenti di Francia, Russia e Stati Uniti in rappresentanza dei Paesi copresidenti del Gruppo di Minsk dell’Osce e in linea con la dichiarazione di Mosca del 10 ottobre”.

Il 10 ottobre scorso le parti sono arrivate, con la mediazione russa, a un accordo per il cessate il fuoco umanitario per fermare la ripresa delle violenze iniziate il 27 settembre scorso in Nagorno Karabakh. Ma da allora Armenia e Azerbaigian hanno continuato a scambiarsi accuse reciproche di violazione della tregua.

Dalla Francia è giunta intanto una dichiarazione dell’Eliseo in cui si afferma che l’accordo è arrivato “dopo la mediazione francese degli ultimi giorni e ultime ore, in coordinamento con i copresidenti del gruppo di Minsk”, riferendosi a Stati Uniti e Russia.

“Il cessate il fuoco deve essere senza condizioni e rispettato in modo stretto dalle due parti – prosegue la dichiarazione dell’Eliseo – la Francia presterà grande attenzione e rimarrà impegnata per una fine duratura delle ostilità e un veloce inizio di negoziati credibili”.

