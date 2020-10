Baby gang picchia 18enne: è in gravi condizioni

Un gruppetto di ragazzini, alcuni minorenni, per motivi che sono ancora da chiarire, hanno aggredito nella notte un ragazzo di 18 anni di Lanciano, in provincia di Chieti. Un’aggressione così violenta che il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale di Pescara in gravi condizioni. Sembra che il giovane fosse in compagnia di amici quando è scattata l’aggressione e avrebbe ricevuto un pugno in testa. I Carabinieri di Lanciano, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini per risalire agli autori dell’aggressione.

“Bruttissimo episodio”, dice all’Adnkronos il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Non è la prima volta che si verificano accadono aggressioni di questo tipo – aggiunge Marsilio – non ho idea di quale sia la ragione di un così grave atto, ma qualunque esso sia questo livello di violenza preoccupa, preoccupa molto. E’ necessario alzare il livello di attenzione, forze dell’ordine e magistratura intervengano con decisione per stroncare questo tipo di violenza”.

