Papa: “Sostegno a pescatori trattenuti in Libia”

Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno ai pescatori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Affidandosi a Maria, stella del mare, mantengano viva la speranza di poter riabbracciare presto i loro cari”. Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus. “Invito a pregare in silenzio per loro e per la Libia”, ha aggiunto.

