Centrodestra, vertice Salvini-Meloni-Tajani

Si terrà oggi alle 15 il vertice del centrodestra. Appuntamento negli uffici della Lega al Senato, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L’incontro, era stato convocato inizialmente lo scorso 15 ottobre, ma poi era stato fatto slittare, in segno di lutto per la morte di Jole Santelli.

L’appuntamento è probabilmente negli uffici della Lega al Senato. Sul tavolo la scelta dei candidati sindaci in vista delle elezioni in città strategiche come Roma Milano e Torino. Salvini, Meloni e Tajani si confronteranno sulle amministrative: Lega Fdi e Fi sono a caccia di volti nuovi, nomi forti e competenti, capaci di attrarre consensi anche fuori dal perimetro del centrodestra, per lo più estranei alla politica, meglio se civici.

