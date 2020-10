Decaro: “Non siamo sindaci Usa, controlli spettano a forze dell’ordine”

“Non siamo sindaci degli Stati Uniti, io mi occupo di sicurezza urbana con i poteri limitati della polizia locale, il resto è demandato giustamente alle forze dell’ordine”. Lo ha affermato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci intervenendo ad Agorà su Raitre.

“E’ l’ordinamento giuridico del nostro Paese che prevede che i controlli sull’ordine pubblico spettano alle forze dell’ordine. Ai cittadini quel giorno è stato dato un messaggio che i sindaci chiudono e poi devono controllare: non è così. La polizia locale – ha spiegato – quando è impegnata per l’ordine pubblico sotto la guida del questore, non prende indicazioni né dal sindaco né dal comandante della polizia locale ma direttamente dal questore. Quindi i sindaci si assumono le responsabilità e lo Stato le proprie”.

