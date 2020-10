Covid, Conte: “Pronti a nuovi interventi”

“Siamo pronti a intervenire nuovamente se necessario“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera, parlando delle misure per contenere il contagio da Covid. E’ iniziata poco dopo le 10, nell’Aula di Montecitorio, l’informativa urgente del presidente del Consiglio sul Dpcm adottato per contrastare la seconda ondata del Covid-19.

“L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa situazione si sta dimostrando molto critica“, ha sottolineato.

“In questi giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio – ha detto ancora – Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto e circola ancora fra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti”.

“Le attività scolastiche continueranno in presenza. Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti del Paese, dove sono riposte le migliori garanzie di un futuro migliore, possa subire ulteriori compromissioni, ulteriori sacrifici. Lo dobbiamo all’impegno sin qui risposto dai nostri dirigenti scolastici, dai nostri docenti e dal personale Ata, che – pur in condizioni difficili – hanno garantito, nel periodo anche più duro, la continuità didattica, sperimentando nuove e talvolta inesplorate attività di insegnamento”, ha detto ancora Conte in un passaggio della sua informativa.

“Lo dobbiamo anche alle famiglie – ha aggiunto subito dopo – E lo dobbiamo, soprattutto, ai nostri ragazzi, che non possiamo lasciare privi del valore di un’esperienza irripetibile di formazione culturale e umana, che si realizza nella scuola, attraverso un’offerta didattica che presuppone e integra, quale tratto caratterizzante, la fondamentale ‘relazione interpersonale'”.

