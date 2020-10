Vaccino Covid, sperimentazione India entra in fase 3

Ha preso il via in India la fase 3 della sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società farmaceutica basata da Hydebarad Bharat Biotech in collaborazione con il Consiglio indiano per la ricerca in medicina.

Il Covaxin ha ricevuto il via libera per la fase 3 dei test clinici da parte dell’Autorità per il controllo dei farmaci dopo aver valutato i dati relativi alle prime due fasi e uno studio sugli effetti sugli animali. L’India, che ha una popolazione di 1,3 miliardi di persone, è uno dei Paesi più colpiti al mondo dall’epidemia, seconda dopo gli Stati Uniti, che hanno superato il milione di casi complessivi. Anche se il numero dei contagi sta diminuendo, nel mese di ottobre ogni giorni vengono segnalati 50mila nuovi casi e 600 pazienti morti. Il governo auspica che entro i primi mesi del prossimo anno sarà disponibile almeno un vaccino e sta predisponendo i piani per la sua distribuzione.

Ti potrebbero interessare anche: