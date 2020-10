Giro d’Italia, trionfa Geoghegan Hart

Filippo Ganna vince la 21esima e ultima tappa della 103esima edizione del Giro d’Italia che vede il trionfo finale dell’inglese Tao Geoghegan Hart. Il piemontese del team Ineos si impone nella cronometro finale di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano in 17’16” precedendo di 31″ il belga Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) e di 32″ l’australiano Rohan Dennis IIneos). Ad aggiudicarsi la corsa rosa è Geoghegan Hart (Ineos), oggi 13° a 58″, dopo un bellissimo testa a testa con l’australiano Jai Hindley (Sunweb) che si arrende per 38″ dopo 21 frazioni e oltre 3500 km. A completare il podio l’olandese Wilco Kelderman (Sunweb).

“Sono felice di aver vinto questa crono ma sono ancora più felice per il mio compagno di squadra Tao, è fantastico, ha vinto il Giro! Sapevo che avrebbe potuto farcela. Adesso non vedo l’ora di festeggiare le nostre vittorie questa sera con Tao e con tutto il team”. Queste le parole di Filippo Ganna dopo il successo nell’ultima tappa del Giro d’Italia, quarto successo per lui in questa edizione della corsa rosa.

