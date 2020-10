La Lazio piega il Bologna

Dimenticata la Sampdoria, la Lazio torna al successo in campionato, battendo 2-1 il Bologna all’Olimpico. Un po’ sottotono dopo l’impegno infrasettimanale di Champions, gli uomini di Simone Inzaghi controllano la partita senza forzare il ritmo. Ancora sullo 0-0 all’intervallo, il match si accende nella ripresa, con gli uomini migliori in maglia biancoceleste. Al 53′ Luis Alberto e al 76′ Immobile mettono in cassaforte il risultato. Solo al 91′ i rossoblu accorciano con De Silvestri.

Ti potrebbero interessare anche: