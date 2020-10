COVID-flash/ Morto allo Spallanzani il portavoce del vice presidente della Regione

”Giovanni Bartoloni non ce l’ha fatta. E’ un dolore grande, tremendo. Ci mancherà la sua grande professionalità e il suo sorriso, la sua energia e la sua ricchezza d’animo. Ci mancherai Giovanni. Un abbraccio forte da tutti noi ai tuoi cari”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti“.Cinquantuno anni, Bartoloni era portavoce del vicepresidente Daniele Leodori. “Era stato ricoverato improvvisamente pochi giorni fa allo Spallanzani; pur lottando con tutte le sue forze contro questo terribile e subdolo virus, purtroppo non ce l’ha fatta e ora la sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Sentiremo moltissimo la mancanza di questo uomo gentile, serio, competente, grande professionista”, si legge in una nota di Marco Vincenzi, a nome del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio.

”Tutto il gruppo consigliare del Partito Democratico si stringe con un dolente abbraccio alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia, nell’unica speranza che la sua perdita sia un monito nei confronti di coloro che ancora negano o sottovalutano la pericolosità del Covid-19. Facciamo attenzione, rispettiamo le misure di contenimento, siamo responsabili”, conclude.

“Incontriamo sul nostro cammino persone vere, che ci sanno parlare con sincerità e con cui condividiamo molto della nostra vita, sul piano professionale e umano. A volte, improvvisamente, le perdiamo. Addio Giovanni Bartoloni, la tua scomparsa è un dolore grande. Mi stringo in questo momento di profondo sconforto alla famiglia, agli amici, a chi ha condiviso con te, con noi, questo cammino troppo breve”, scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.