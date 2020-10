DIETRO I FATTI/ E adesso l’opposizione mette il turbo

Chi governa in momenti difficili come questo rischia grosso, chi annuncia sacrifici si rende impopolare, chi non appare deciso e nel contempo rassicurante fa un grosso favore agli avversari, deboli o forti che siano. E gli effetti, sul palcoscenico della politica italiana si vedono. La Lega di Matteo Salvini torna a salire nei sondaggi, Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni consolidano il sorpasso al Movimento 5 Stelle. Sono alcuni trend della Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per l’Agi. La Lega di Matteo Salvini passa al 24,6%. Il Carroccio sale dello 0,3% in due settimane secondo i sondaggi Youtrend (media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dall’8 al 21 ottobre dagli istituti EMG, Euromedia, Quorum, SWG e Tecnè). E guadagna sul Pd. Infatti Nicola Zingaretti e il Partito Democratico restano stabili al 20,9% e vedono quindi salire il distacco dal partito guidato da Salvini. Al terzo posto nei sondaggi sembra ormai esserci stabilmente Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni guadagna un decimo e sale al 16,1%, mentre crolla il Movimento 5 Stelle: dal 15,9% al 15% per l’M5S. Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 6,5% (il partito di Silvio Berlusconi era al 6,6%), mentre tutte le restanti liste sarebbero al di sotto del 4%. Italia Viva di Matteo Renzi cresce al 3,2% (dal 3%). Stesso trend per Azione di Calenda e de La Sinistra (al 3,1% dal 2,9%). Stabili +Europa e i Verdi (rispettivamente 1,8% e 1,6%).

Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia sono la fotografia di un centrodestra forte e primo schieramento del Paese (48,2%). I partiti della maggioranza che sostiene il Governo Conte II viaggiano a sei punti di distanza (42,3%). Il centrosinistra (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018) avrebbe il 29,1%. Il Movimento 5 Stelle viaggerebbe invece su percentuali più che dimezzate rispetto alle elezioni politiche di due anni fa, ma al contempo di poco inferiori rispetto alle ultime elezioni europee.

