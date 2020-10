Italia in rivolta, non è più solo Covid

Dopo Napoli, Roma, Torino, Genova, ci sono state Cremona, Catania, Treviso, Viareggio. E non è finita. Scontri, incendi, furti, feriti e arresti. Non eravamo più abituati, ma quel che preoccupa di più è la mancanza di risposte efficaci e di una strategia di contrasto. La pandemia è la miccia, ma c’è dell’altro, una situazione sociale esplosiva

Di Giulio Terzi

Giuseppe Conte ha evidentemente superato il limite, la strategia dello step by step per contrastare il virus non si è rivela efficace e ha fatto saltare i nervi agli italiani. Che nella stragrande maggioranza reagiscono civilmente ma protestato. E si sa che in un clima di tensione chi vuol innescare la miccia di una parvenza di guerra civile ha gioco facile. E’ uno schema collaudato, ma da tempo la situazione del paese non era apparsa così precaria. Degli aspiranti rivoluzionari le questure sanno tutto, ma da qui a rispondere per le rime ci corre. Le tensioni sociali si fanno esplosive, la gente non ha soldi ma soprattutto non vede luce e la distanza tra i ministeriales a stipendio sicuro e precari/disoccupati diventa una voragine. Lo stato promette aiuti a fondo perduto, annuncia “ristori”, ma con il Covid che ti morde le caviglie, le code ai Drive-in, i Pronto Soccorso che esplodono tutto si fa complicato. Cresce la paura, l’esasperazione fa il resto, la gente aveva subito le misure e non capisce più nulla, ma si vede anche tremare la terra sotto i piedi e non vede da parte del governo una guida decisa, sicura. Aspettiamo il prossimo decreto del premier? Aspettiamo la decisione quasi inevitabile del prossimo lockdown? Al Viminale sono in fibrillazione, sono stati colti di sorpresa anche loro? Sale l’allerta ma non basta. Massima attenzione, necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, massima fermezza nei confronti dei violenti , “la questione dell’ordine pubblico è diventata molto sensibile e vanno disinnescate le situazioni più a rischio”, dicono al Viminale. Già in questi giorni sono state messe in campo una serie di azioni preventive e in ogni caso, viene ribadito, “non saranno tollerati eccessi”. Ministero e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, inoltre, sono in costante contatto con prefetti e rappresentanti locali delle forze di polizia proprio per rimodulare la strategia e mettere in campo ogni intervento per intercettare le possibili situazioni più a rischio prima che esplodano o si trasformino in veicolo per i più violenti. Sempre nell’ottica, viene ripetuto, della “massima fermezza”.

In tutto questo la componente politica del problema resta sullo sfondo. Gli esperti della sanità che consigliano il premier non hanno voce in capitolo e ammutoliscono. Hanno dato le indicazioni giuste? Non è più così importante. Ciò che serve è non farsi sfuggire la situazione di mano. Cosa può offrire Conte alla folla? Alle categorie sociali, alle associazioni di imprenditori, di commercianti? Soprattutto come può tornare credibile? Fino alla scorsa settimana il presidente del consiglio era tra i personaggi più popolari della politica, più della metà degli italiani condividevano le sue misure. Oggi sono tutti sconcertati e il premier è diventato improvvisamente “divisivo”. Sconteremo tutti i suoi errori

