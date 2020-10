Spiegateci perchè in questo paese nessuno sente mai il dovere di chiedere scusa

Andiamo male, anzi malissimo. Il semi-.lockdown, o semi-coprifuoco può essere un provvedimento adeguato o insufficiente, ma suona comunque come una presa in giro e come un segnale d’allarme. Chi gi governa è perlomeno incerto, dubbioso, più attento al consenso che all’efficacia della sua azione. Lo Stato c hiede di accollarci ogni sorta di onere per sopravvivere, ci chiede di rispettare le regole, non si scusa nemmeno per il disagio che ci sta provocando e non prova nemmeno ad ammettere qualsivoglia responsabilità. Lui, lo Stato, le regole non le rispetta né le fa rispettare dove è direttamente “padrone”, treni, autobus, scuole, uffici pubblici. Ma da noi cittadini qualunque pretende obbedienza assoluta e basta. Come è stato possibile che, mentre si facevamo i salti mortali per adeguare i locali , ma an che i comportamenti individuali ai protocolli di sicurezza, lo Stato tollerasse gli assembramenti per strada, dove è lui il padrone di casa? Perché ha con sentito che questa estate si potesse esagerare, perché ha concesso le discoteche e tanto altro? Sapeva che tutti ne avremmo pagato conseguenze amare? Aveva considerato delle Cassandre chi ammoniva sui pericoli dell’autunno. Dopo lo sciagurato trimestre estivo siamo inguai grossi. La seconda ondata è il frutto, prevedibile e previsto, delle omissioni dei mesi scorsi sui versanti cruciali: aumento dei tamponi e dei drive-in, creazione di una task force per il tracciamento dei contatti, controllo degli assembramenti, assunzioni di personale sanitario, rafforzamento delle terapie intensive, aumento della flotta dei mezzi di trasporto, organizzazione della sorveglianza sanitaria nelle scuole, riduzione del numero di alunni per classe, scaglionamento degli orari di ingresso nelle scuole. Anziché fare queste cose, ci hanno raccontato che tutto il mondo ammirava il modello italiano di contrasto dell’ epidemia. Complimenti. Il non voler vedere i rischi ci ha portati, oggi, a dover fronteggiare un’ onda molto alta e pericolosa. Ed è questo il motivo per cui siamo chiamati a nuovi sacrifici, anche se per ora preferiscono non dirci quali, quanto grandi, e soprattutto quanto lunghi. Ma la risposta è semplice: i sacrifici saranno tanto più grandi e tanto più lunghi quanto più il governo continuerà a temporeggiare, rimandando misure che già sa che dovrà prendere. Sono pronti, gli italiani, a una nuova stagione di sacrifici? Certo che no. La nostra società, nonostante sacche di povertà e di malessere, non si vuole negare nulla: pochi genitori avrebbero osato dire ai propri figli che era meglio, per un’ estate, rinunciare ai divertimenti di massa e passare ad occupazioni meno pericolose o più utili. Ma anche agli adulti, sarebbe risultato molto doloroso non essere liberi di passare le vacanze all’ estero, o dover osservare scrupolosamente le regole di prudenza, a partire dall’ uso della mascherina e dal rispetto del distanziamento. La maggior parte degli italiani aveva pensato e pensa di aver fatto già sufficienti rinunce nel lockdown di marzo-aprile, e che non sia proprio il caso di farne altre. Lo Stato serve a questo, a rappresentare una coscienza collettiva che tuteli tutti e pensi a tutto. Se c’era da cautelarsi dovevano dircelo, c on le buone o con le cattive maniere. Invece questo non è accaduto. E il premier Conte non si è presentato in tv per chiedere scusa, ma per dirci che la situazione era grave, e che dovevamo di nuovo fare sacrifici. Ci avrebb e rincuorato un discorso di umiltà e di verità, l’ammissione di non aver fatto questo, di non aver considerato quell’altro, di non aver preteso chegli italiani facessero quello che era prescritto, tipo niente movida, niente assembramenti sui mezzi pubblici, rispetto rigoroso del distanziamento.. Quindi una richiesta di sforzo collettivo e la garanzia di un sostegno, di una difesa. Scopriamo che aveva ragione chi premeva questa estate per costruire un sistema di sorveglianza attiva dell’epidemia, chi avvertiva che le scuole non erano pronte per riaprire, nonostante una raffica di banchi a rotelle in arrivo. Ora è tardi per quasi tutto. Conte e gli italiani mangeranno il panettone a Natale. Ma saranno quasi certamente bocconi amari

