Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid

Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus. E’ l’indiscrezione della tv portoghese TvI 24, a poche ore dal match di Champions League contro il Barcellona di domani sera allo Stadium. Al momento non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale dalla Juventus, in caso di conferma CR7 non scenderà in campo contro Messi e compagni.

