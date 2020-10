DIETRO I FATTI/ Addio Locanda dei Girasoli

Si arrende il ristorante-pizzeria al Quadraro dove lavorano molti ragazzi Down

La crisi piega la Locanda dei Girasoli,. il locale in via dei Sulpici, al Quadraro, nato con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di down e disabilità intellettiva. L’esperimento era andato avanti con mille difficoltà, grazie a pochi interventi pubblici e tanta solidarietà. Ma tutto questo non basta a fare impresa. Ci vogliono fatturato e pareggio di bilancio, non si fanno sconti. E per la locanda, che a fatica riusciva ad aprire solo la sera, l’ultimo provedimento del Governo suona come una condanna a morte. Quattordici ragazzi down, più altri sette dipendenti tra tutor e camerieri, da poche ore si trovano senza più un lavoro e tra le mani i brandelli di un sogno spezzato. “Se riusciremo a farlo risorgere è un miracolo”, dicono

Il sogno era iniziato 20 anni fa viene ora bruscamente interrotto. “I fatturati erano troppo bassi – spiegano i gestori – i clienti affezionati, un po’ intimoriti dal virus, ma anche dal diffuso allarmismo, hanno evitato di venirci trovare”. Nei mesi scorsi la Locanda aveva ricevuto aiuti concreti anche dalle istituzioni, in particolare dalla Regione Lazio e dall’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio. Ma tutto questo non è bastato, e la l’imposizione della chiusura alle 18 è sytato il colpo mortale. E pensare che di iniziative la Locanda ne ha lanciate tante durante la pandemia: dalla cena sospesa, che dava la possibilità di regalare un pasto a chi era in difficoltà economica, alle pizze offerte ai più bisognosi e ai clochard grazie all’aiuto della Croce rossa italiana. Adesso sono loro, i ragazzi di via dei Sulpici, ad avere bisogno di un grande aiuto

