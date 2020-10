DIETRO I FATTI/ Cronache scolastiche di ordinaria follia, Ministro, mi faccia tornare a scuola

Gentile Ministro,

la chiamo ministro perchè non sono politicamente corretta e Ministra sa troppo di minestra, riscaldata per di più. Lei ha riaperto le scuole e le ha riaperte, mi perdoni, in maniera alquanto azzardata. Sono su tre scuole: venerdì un mio alunno era positivo, sono stata un’ora in quella classe, tra l’altro arrabbiandomi come una biscia perchè il fanciullo non voleva usare la mascherina (il metro Ministro, ma quale metro, per quanto si muovono i ragazzi sarebbe al massimo il righello che usano al bagno dei maschi) e io non potevo buttarLO fuori dalla classe, perchè lei lo sa, siamo responsabili penalmente se il povero ragazzo in corridoio si spezza l’unghia, perchè noi dobbiamo vigilare; poi sono andata in sala professori, ho raccolto le mie cose e sono andata nell’altra scuola a fare lezione. Domenica sono andata a Messa, al supermercato, a comprare un pigiama per mia figlia; lunedì sono andata in un’altra scuola ancora, ho preso i mezzi e sono arrivata venti minuti prima, una collega mi ha offerto il caffè, lo abbiamo preso insieme e ho fatto lezione; martedì e mercoledì ho fatto scuola e mercoledì pomeriggio, mentre ero davanti a scuola di mia figlia per prenderla mi ha chiamata il responsabile Covid che mi ha detto che nella classe della prima ora di venerdì, Franceschiello che non ho potuto buttare fuori dall’aula ha il Covid e io dovevo stare in isolamento. Signora Ministro, lei ha idea della responsabilità morale che lei ha su tutte le persone che ho incontrato? Su mio marito e mia figlia? Su di me e sui miei alunni? Alunni di tre scuole peraltro: potenzialmente ho infettato tutta Roma. Tutto perché non capisce che se un ragazzo non è in grado di stare in aula non ci deve stare. Studiare è un privilegio, non una condanna e chi non lo capisce non va aiutato dopo un certo punto. Questo è l’operato del buonismo del cavolo. Basta lo scarico delle colpe. Servono regole chiare, anche a costo di sconvolgere le precedenti. Sono assolutamente nera. Voglio andare a lavorare, voglio andare dai miei ragazzi.

M.A.V.

