Guerriglia in piazza del Popolo a Roma, denunciati in 16

Sono 16 i denunciati per gli scontri di ieri sera in piazza del Popolo. Tra loro, secondo quanto emerso da fonti investigative, tifosi della Roma e militanti di Forza Nuova. Devono rispondere tutti di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso.

Ci sono anche giovanissimi, alcuni minorenni, tra i denunciati. In particolare sul totale circa la metà sarebbero ultras della Roma, di circa 30 anni, e appartenenti a Forza Nuova, mentre il resto sarebbero giovanissimi, anche minorenni.

