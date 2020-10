IN PRIMO PIANO/ Sopravvivere al Covid

Come la città cerca di prendere le misure alla pandemia. Roma frena ,subisce il mezzo coprifuoco e reagisce all’emergenza. La protesta dei ristoratori, bar e locali chiusi ma c’è chi si ingegna. Il problema insolubile del contagio sui mezzi pubblici e la scuola superiore in tilt per l’impossibilità di lavorare a distanza. Distanziamento sociale? Gli studenti si trovano al bar. Su tutto grava come un macigno il collasso della sanità. Prenotare un tampone? Un’avventura. Ma ci sono i privati.

PAOLO DORDIT

La situazione è complessa, raccontarla è come raccogliere a caso i tasselli di un puzzle inestricabile. Roma cerca di sopravvivere al Covid, frena, aggira gli ostacoli, subisce il mezzo coprifuoco e reagisce come può all’emergenza, preparandosi al peggio. C’è meno gente per strada, hanno quasi tutti la m ascherina, il traffico è sensibilmente ridotto, qualcuno comincia l’accaparramento ai supermercati, che particolare curioso in questo momento, stanno mettendo in vendita panettoni e dolci natalizi. I ristoratori sono sul piede di guerra, molti locali hanno preferito chiudere (ma riapriranno?) piuttosto che morire giorno per giorno. Si sbracciano, i leader degli esercenti, cercando una sponda che non trovano nelle istituzioni. Verranno “ristorati”, ma non basta. C’è chi sai ingegna in ogni modo possibile, ma è una strada che non tutti sono capaci di percorrere: l’asporto presuppone una cucina sempre in funzione, qualcosa di competitivo da offrire, qualcuno che porti in giro le cose e una rete di clienti. Sembra una barzelletta, ma a questo si aggiunge il fatto che i riders, categoria scalcinata che porta pizze e affini nelle case della gente, hanno deciso di scioperare per rivendicare i loro diritti. Proprio adesso?

Altro quadrante, i trasporti. I pullman in più non si vedono, le metro scoppiano, nessuno appare in grado di risolvere la situazione. La scuola? Quelli delle superiori non sembrano in grado di reggere l’insegnamento a distanza,. Il wifi non è roba di tuttie il caos è totale. Non vanno a scuola enon possono uscire la sera? Si vedono al bar, magari quello sotto scuola, senza mascherine e alla faccia del distanziamento sociale.

Giriamo ancora pagina, c’è un macigno che grava sopra ogni altra cosa. Il collasso della sanità. I Pronto Soccorso scoppiano, la Regione ha dato ordine di smistare i malati no covid negli ospedali privati, c’è la guerra dei tamponi e dei Drive in. Ora si fa tutto dietro prenotazione, peccato che prenotare sia quasi impossibile. Doppio tilt, il sistema non risponde quasi più. E meno male, ancora che ci sono i privati. I laboratori hanno appena vinto un ricorso al Tar. La confusione è totale, e la curva dei contagiati covid aumenta, le terapie intensive si riempiono, le misure adottate potrebbero non essere sufficienti. Roma ha il Covid alla gola ma non si arrende.

