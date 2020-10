La STORIA/ Io, ristoratore, non mi arrendo

La sfida al Covid di Andrea Durante, proprietario del San Marco di via Tacito, in Prati. “Chiusura alle 18? E io faccio pizza e pranzi da asporto, porto la cena in un paio di alberghi del centro, sono pronto a portare gli aperitivi negli uffici dei miei clienti abituali. Tengo la cucina aperta e resisto, spero che il tempo mi dia ragione”

Di Francesco Vitale

La sera stessa dell’annuncio delle nuove misure fortemente restrittive per la ristorazione Andrea Durante, proprietario e anima del ristorante Pizzeria San Marco di Via Tacito, in Prati, era già in trincea. Non aveva aspettato passivamente il provvedimento, lo aveva già anticipato. A casa, putroppo, una squadra di dipendenti. Cassa integrazione. Gli altri lavorano con un unico turno, lui è lì a dareil ritmo, a far si che tutto funzioni alla perfezione anche in questa situazione di emergenza. Il locale è uno dei punti di riferimento della zona, abitualmente lavora senza interruzione dalla tarda mattinata a tarda sera, una continuità che paga perché in quella zona di uffici, alle spalle di Cola di Rienzo, c’è sempre qualcuno che ha bisogno di mangiare qualcosa nelle ore meno canoniche.

Durante conta centinaia di clienti affezionati, in quella fetta di Roma ricca di negozi e di studi professionali. La cucina è abituata ad essere aperta full time, c’è solo bisogno di rimodulare l’attività. Durante ci era riuscito con successo anche questa primavera, superando lo choc del lockdown, pizze da asporto e consegna di tutto che può comportare un pranzo completo a domicilio. Ora deve solo affinare e perfezionare la strategia. Farlo sapere alla sua clientela e al maggior numero possibile di potenziali clienti. Quella degli alberghi è un colpo di genio. Per chi passa per Roma per lavoro o per diletto la chiusura dei ristoranti che hanno reso famosa la capitale dopo le 18 rappresenta un handicap non indifferente. Gli alberghi sono attrezzati, certo, ma non è la stessa cosa e in ogni caso la loro cucina non sempre è disponibile con orari lunghi o per prestazioni particolari. Ma c’è Andrea Durante in soccorso. Lui è in grado di far portare cene complete con un menù ampio (che è poi quello che viene offerto normalmente al San Marco di via Tacito), non solo, ma può anche “prestare” un cameriere che si occupi di tutto. Per ora ha preso accordi con un paio di hotel, ma il giro d’affari può crescere. Tutto quello che serve per tener duro. Certo, non tutti possono imitarlo, ma lo spirito di sopravvivenza può fare miracoli e l’esempio è contagioso

